ترامب يفرض رسوماً على واردات الصلب من أوروبا والمكسيك وكندا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا والمكسيك وكندا بعدما أخفقت في الحصول على تنازلات من حلفاء الولايات المتحدة، فيما تستعد هذه الدول لفرض إجراءات انتقامية.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن التعريفات سوف تكون 25 بالمائة على الصلب و10 بالمائة على الألمنيوم كما حددت الإدارة في السابق قبل أن تمنح استثناءات لتوفير وقت للتفاوض.

أبلغ روس الصحفيين بأن المحادثات مع كندا والمكسيك بشأن تعديل معاهدة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) "استغرقت وقتا أطول مما كنا نأمل".

وأضاف أن المحادثات مع أوروبا "أحرزت بعض التقدم" ولكنها ليست كافية لطرح استثناءات إضافية.

تابع روس في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من باريس قائلا "ما زلنا نرغب بشدة ونشعر بشغف لإجراء مزيد من المناقشات"، موضحا أنه ينوي السفر إلى الصين الجمعة لإجراء مباحثات تجارية.

ورداً على القرار الأمريكي، قال الاتحاد الاوروبي إنه سيعلن في "الساعات المقبلة" إجراءات مضادة على فرض الرسوم الاميركية على الصلب والالمنيوم.

من جهتها، أكدت المكسيك أنها ستعلن بدورها إجراءات للرد على الرسوم الجمركية الاميركية.

وهدد الاتحاد الأوروبي، سابقاً، باتخاذ تدابير انتقامية تشمل منتجات أمريكية مثل عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني.