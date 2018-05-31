مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار كويتي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

يصوّت مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار كويتي، يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن بلاده (ممثل المجموعة العربية في المجلس)، دعت إلى التصويت على مشروع القرار، مشيرًا أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت نيويورك (22:00 ت.غ).

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها "العتيبي"، للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ويدعو مشروع القرار إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.