البنتاغون يقر بمقتل 499 مدنياً بعملياته العسكرية في 4 دول خلال 2017

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مقتل 499 مدنياً، جراء العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها في 4 دول خلال العام 2017، وهو العام الأول من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية قدمته إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، بحسب شبكة "CNN".

ونقلت الشبكة عن البنتاغون، تأكيدها أن هناك تقارير موثوقة حول مقتل 499 مدنياً تقريباً وإصابة حوالي 169 آخرين خلال العام 2017 نتيجة العمليات العسكرية في العراق وسوريا التي تستهدف تنظيم "داعش"، والعمليات في أفغانستان التي تستهدف حركة "طالبان"، والعمليات ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن.

كما أفاد التقرير أن وزارة الدفاع ليس لديها "تقارير موثوقة" عن الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية في الصومال أو ليبيا خلال العام الماضي.

ومع ذلك، يضيف التقرير: "لا يزال هناك أكثر من 450 تقريراً عن الإصابات في صفوف المدنيين اعتبارًا من 2017، وهذا يعني أن عدد الضحايا المدنيين الذي تسببت فيه العمليات العسكرية الأمريكية قد يرتفع".

ويغطي التقرير الذي يقدم تقديراً لعدد الضحايا المدنيين في عمليات مكافحة الإرهاب لعام 2017، كل من الغارات الجوية الأمريكية وكذلك العمليات القتالية البرية.

وخلال السنة الأولى من إدارة ترامب، ارتفع عدد الضربات الجوية في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والصومال، في حين انخفض عدد الضربات في ليبيا، وفق المصدر ذاته.

وقال تقرير وزارة الدفاع أنه "رغم الجهود التي تبذلها القوات الأمريكية فإن الخسائر في صفوف المدنيين لا يمكن تجنبها في بعض الأحيان".

وأضاف أن "هذا ينطبق بشكل خاص على القتال في المناطق الحضرية وضد الخصوم مثل داعش والقاعدة الذين يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية"، حسب التقرير.