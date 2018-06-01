ترامب لترودو: إما صفقة عادلة بشأن "التجارة الحرة" أو إغلاق الملف بالكامل

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده إما أن توافق على صفقة عادلة في المفاوضات الخاصة بتحقيق منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" أو لا اتفاق على الإطلاق.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه "على مدى عقود، لم تكن اللعبة في التجارة لصالح الولايات المتحدة"، بحسب موقع "بلومبرغ" الأمريكي.

وأضاف ترامب "لقد ذهب هذا الوقت، واليوم أبلغنا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأن الولايات المتحدة ستوافق على صفقة عادلة، أو لن تكون هناك أية صفقة".

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستحمي مصالح عمالها، وسوف تعلن عن إجراءات للرد على فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم.

وأكد ترودو، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لقرارات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية.

وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة الخارجية الكندية، كرستيا فريلاند أن أوتاوا ستفرض ضرائب على منتجات أمريكية.

وأعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، بدء سريان الرسوم الجمركية الجمعة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك.

وحصلت جارتا الولايات المتحدة وهما كندا والمكسيك، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي على إعفاء مبدئي من الرسوم الجمركية الأمريكية، عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية على الواردات من الصلب والألومنيوم.

وسرت هذه الإعفاءات خلال شهر مايو/أيار المنصرم، بينما كان البيت الأبيض يسعى من أجل الحصول على تنازلات عبر المفاوضات.