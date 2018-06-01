كندا تعتزم فرض رسوم جمركية "انتقامية" على منتجات أمريكية

أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من المنتجات الأمريكية كـ"إجراء انتقامي" من قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على الفولاذ والألومنيوم المستوردين من كندا.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته كريستيا فريلاند، إنّ الحكومة الكندية ستفرض الإجراءات الانتقامية التي ستكون عبارة عن رسوم جمركية إضافية بدءا من 1 يوليو/تموز المقبل، حسب صحيفة "لا بريس" الكندية (خاصة).

وذكرت الصحيفة أنّ الرسوم التي ستفرضها كندا ستطال صادرات أمريكية إليها بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي)؛وهو مبلغ يعادل إجمالي صادرات كندا من الفولاذ والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق، وصف ترودو القرار الأمريكي بأنه "غير مقبول وغير قابل للتصديق"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومنيوم المستوردين من الاتحاد والمكسيك وكندا، ستدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة.

وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن الرسوم التجارية الجديدة ستصل إلى 25 بالمائة على الفولاذ، و10 بالمائة على الألومنيوم.