ترامب يؤكد "حقه المطلق" في العفو عن نفسه تعليقاً على قضية التدخل الروسي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين "حقه المطلق" في أن يمنح نفسه عفواً رئاسياً خاصاً مستدركاً بأنه لم يرتكب أي خطأ، وذلك تعليقاً منه على الجدل الدائر حول صلاحياته فيما يتعلق بالتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك ما دمت لم أرتكب أي خطأ".

وأضاف: "في هذا الوقت، حملة الاضطهاد مستمرة بقيادة 13 من الديموقراطيين الغاضبين جدا، حتى انتخابات منتصف الولاية"، في إشارة إلى التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

ويشتبه، بحسب تقارير صحفية، أن الانتخابات التي حملت ترامب إلى البيت الأبيض شابها تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب.