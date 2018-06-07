ترامب يبدي رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولكن بعد تخلي الأخيرة عن برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "نريد تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولكن بعد التخلي عن برنامجها النووي".

ومن المرتقب أن تجمع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الثلاثاء المقبل في سنغافورة.

وأضاف ترامب: "إذا نجحت القمة وذهبت في الاتجاه الصحيح، فيمكن أن أدعو كيم جون أون لزيارة الولايات المتحدة".

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن رغبته في نجاح القمة المقبلة، كما تعهد برفع العقوبات عن كوريا الشمالية، في حال تخليها عن برنامجها النووي.

وتابع: "أتمنى أن تشكل القمة بداية لمستقبل مشرق لكوريا الشمالية والعالم"، على حد تعبيره.