ترامب محذرا من الرد على التعرفة الجمركية الأمريكية.. من يرد يكون قد ارتكب خطأ

وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا صارما في شأن التجارة للدول الأوروبية خلال قمة مجموعة السبع يوم السبت، ونصح شركاء بلاده التجاريين بعدم الرد بالمثل على التعريفة الجمركية الامريكية على واردات الصلب والالمونيوم، قائلا "إذا ردوا فسيكونون قد ارتكبوا خطأ".

وقال لصحفيين انه ضغط من أجل ممارسات تجارية "عادلة ومتبادلة" خلال قمة السبع في كندا، وحث نظراءه الأجانب على إلغاء جميع الجمارك والعراقيل والدعم في ممارساتهم التجارية.

ويختلف ترامب مع حلفائه بشأن تعريفة الجمارك الجديدة، وهي القضية التي هيمنت على محادثاته مع قادة الدول الصناعية الكبرى المجتمعين في منتجع كندي. وبالإضافة الى كندا وأمريكا تضم المجموعة بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وذكر ترامب أن بلاده توشك على التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية مع كل من كندا والمكسيك، وأضاف أن النتيجة النهائية ستكون إما اتفاقية افضل او اتفاقيات منفصلة مع كل من كندا والمكسيك.

وقبيل وصوله الى القمة التي تستمر يومين اثار ترامب جدلا باقتراحه إعادة روسيا الى المجموعة. وكانت المجموعة قد طردت روسيا عقب ضمها القرم في 2014.

وقال ترامب السبت إن إعادة ضم روسيا ستمثل "أصلا" إضافيا، واستطرد قائلا "نحن نتطلع إلى السلام في العالم...نحن لا نتطلع إلى اللعب".

كما ذكر أنه لم يتحدث الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة.

وغادر ترامب القمة مبكرا بضع ساعات، ليتوجه الى سنغافورة لعقد قمة مع كيم جونغ اون، زعيم كوريا الشمالية، وهو ما وصفه ب"مهمة سلام".