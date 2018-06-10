ترامب يسحب تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع ويهاجم ترودو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوقّع البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، عقب انتقادات وجهها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لفرض واشنطن رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وانتقد ترامب بشدة تصريحات ترودو، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، واصفًا الأخير بأنه "منافق" و"ضعيف".

وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة لبلاده تأتي ردًّا على ضرائب جمركية بنسبة 270 في المئة تفرضها كندا على وارداتها من مشتقات الحليب الأمريكية.

وقال: "بناء على تصريحات جاستين المغلوطة في مؤتمره الصحفي، ونظرًا إلى أن كندا تفرض رسومًا جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأمريكيين سحب التأييد لبيان مجموعة السبع.. لن أوقّع البيان".

وعقد ترودو مؤتمرًا صحفيًّا عقب ختام القمة، وجه خلاله انتقادات شديدة لترامب.

واعتبر ترودو فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندية "إساءة إلى الشعب الكندي".

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب (25 %) والألمنيوم (10%) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وهو قرار أغضب الدول الأوروبية وكندا بشكل كبير؛ بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألمنيوم الأوروبية.