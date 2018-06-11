مستشار ترامب: هناك مكان خاص في الجحيم لرئيس وزراء كندا

قال مستشار الرئيس الأمريكي ترامب ومدير مجلس التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو إن هناك مكاناً خاصاً في الجحيم لأي زعيم يتبنى سياسة سيئة النية مع الرئيس ترامب.

وأضاف نافارو في حوار مع قناة فوكس نيوز الإخبارية تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الكندي جستين ترودو عقب قمة مجموعة السبع، أن تصريحات ترودو تعد "طعنة من الخلف" وجهت عقب مغادرة الرئيس الأمريكي ترامب.

وعقد ترودو مؤتمرًا صحفيًّا عقب ختام القمة، مساء أمس السبت، وجه خلاله انتقادات شديدة لترامب.

واعتبر ترودو فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من دول بينها كندا "إساءة" لشعبه.

وأمس الأحد انتقد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، لاري كادلو، رئيس الوزراء الكندي، واصفًا تصريحاته بعد قمة مجموعة الدول السبع بأنها "خيانة وألعاب خفة".

وأوضح المستشار الاقتصادي أن "ترامب ذهب إلى القمة بنية حسنة وتفاوض مع الدول الستة حول عدد من المواضيع التجارية، لكن تصريحات ترودو كانت طعنة لنا من الخلف".

واعتبر أن "تصريحات ترودو ليست فقط خيانة للولايات المتحدة، وإنما لباقي أعضاء المجموعة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة السبت - الأحد، سحب توقيع بلاده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، عقب تصريحات ترودو.

وانتقد بشدة تصريحات ترودو، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، واصفًا الأخير بأنه "منافق وضعيف".

وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة لبلاده تأتي ردًّا على ضرائب جمركية بنسبة 270 في المائة تفرضها كندا على وارداتها من مشتقات الحليب الأمريكية.

وشدد لاري كادلو، أن ترامب دعا خلال المباحثات الثنائية مع ترودو إلى تجارة حرة، وإلغاء الحواجز التجارية بين البلدين.

وقال إن: "كندا تفرض علينا رسوما تجارية ضخمة، خصوصا على المنتجات الفلاحية لمزارعينا الأمريكيين".

وتابع كادلو "لا تلوموا ترامب وإنما لوموا ترودو على خيانته".