ترامب: بيونغ يانغ ستبدأ بإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ كوريا الشمالية بدأت بتسليم بلاده، رفات الجنود الأمريكان الذين قتلوا خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس" الأمريكية اليوم الجمعة، أنّ عملية إعادة رفات الجنود، بدأت فور القمة التي عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ، قبل أيام في سنغافورة.

وقُتل آلاف الجنود الأمريكيين في حرب الكوريتين التي دامت 3 أعوام (1950 - 1953)، ولعدم إمكانية توقيع معاهدة سلام بين الجانبين، ظلت رفات نحو 5 آلاف و300 جندي أمريكي في كوريا الشمالية.

وأوضح ترامب أنّ لقاءه مع كيم جرى في أجواء إيجابية، وأن القمة كانت بمثابة مبادرة مهمة في الطريق نحو السلام.

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي وُجّهت إليه بسبب إلقائه التحية العسكرية لجنرال كوري شمالي، قال ترامب: "كيم أبلغني بأن الوفد المرافق له لم ينم طوال الليل استعداداً للقمة، وأنا عبّرت عن احترامي لهم".

والثلاثاء الماضي، عقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، قمة تاريخية لهما، في سنغافورة.

وتضمن البيان المشترك الموقّع عقب اللقاء، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

وفي 25 يونيو/ حزيران 1950 اشتعل فتيل الحرب، عندما هاجمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، وتوسع نطاقها بعدما أرسلت 16 دولة بينها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى سيول، لتصمد في وجه بيونغ يانغ التي تلقت دعماً صينياً.

وانتهت الحرب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 يوليو/ تموز 1953، دون توقيع معاهدة سلام دائم بين الكوريتين.