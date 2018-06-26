المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن حظر دخول مواطني دول إسلامية

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر السفر على خمس دول مسلمة.

وصوت خمسة أعضاء من المحكمة لصالح الحظر الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي، مقابل تصويت أربعة أعضاء ضد هذا الحظر.

ويعتبر هذا الحكم انتصارا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ"صفر تسامح" مع المهاجرين.

ويشمل الحظر خمس دول مسلمة، وهي سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن، كما يشمل الحكم بعض العقوبات الجزئية على كوريا الشمالية وفنزويلا.

ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، الأمر التنفيذي بالحظر ما أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة، التي وصفت بـ"العنصرية".