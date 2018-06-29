صحيفة "كابيتال غازيت" تصدر الجمعة بعد يوم دموي في مكاتبها

حرصت صحيفة "كابيتال غازيت" التي تصدر في أنابوليس بولاية ماريلاند الأميركية، وتعرضت لهجوم أسفر عن خمسة قتلى أمس الخميس، على صدورها الجمعة، تاركة صفحتها المخصصة لمقالات الرأي فارغة، تكريما للضحايا.

وبدلا من المقالات المألوفة كتبت الصحيفة "يعجز الكلام عن الوصف"، غداة إطلاق نار قام به في قاعة التحرير رجل في الثامنة والثلاثين من العمر، كانت لديه خلافات ونزاعات قضائية مع صحيفة المدينة التي تبعد ساعة عن واشنطن.

وكتبت الصحيفة أيضا تحت أسماء القتلى الخمسة، وهم أربعة صحافيين وموظفة تسويق، "غدا، ستعود هذه الصفحة إلى هدفها الأصلي الذي يقضي بعرض الآراء المستنيرة على قرائنا".

وبين القتلى جيرالد فيشمن المسؤول عن صفحة مقالات الرأي، وكان في الحادية والستين من العمر.

وجاءت الصفحة الأولى للصحيفة بسيطة وإخبارية من دون نعوت. فقد عنونت "مصرع خمسة أشخاص في صحيفة كابيتال".

وعمل الناجون بعد ظهر الخميس خارج قاعة التحرير، داخل سياراتهم، في موقف للسيارات.

وقال الصحافي تشايز كوك الخميس "لا أعرف ماذا أفعل غير هذا". وأضاف "سنصدر الصحيفة غدا".