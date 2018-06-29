أعلن مسؤول في الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، مقتل5 أشخاص على الأقل ، في إطلاق نار بمقر صحيفة محلية في ولاية ماريلاند شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" المحلية عن مصدر رفيع في الشرطة الفيدرالية (لم تسمّه)، قوله إن إطلاق النار وقع في مقر "كابيتال غازيت" المملوكة لصحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية.

وأوضح المصدر أنه تم احتجاز مشتبه في ضلوعه في الحادثة، وإخلاء الموظفين من المبنى.

من جانبه، قال فيل دافيس، مراسل الصحيفة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه كان في المبنى عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

وأضاف أن "مسلحًا أطلق النار على الباب الزجاجي للمكتب، وفتح النار على عدد من الموظفين".