الولايات المتحدة تدرس كلفة سحب قواتها من ألمانيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة بأنّ وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تجري تقييمًا لتكاليف سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا التي ينتشر فيها أكبر عديد منهم خارج أراضي الولايات المتحدة.

وسبق أن أثار الرئيس الأمريكي هذه الفكرة في اجتماع مع مسؤوليه العسكريين، الأمر الذي بعث القلق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين الذين لا يعرفون ما إذا كان دونالد ترامب جادًا في فكرته أو أنه يريد ممارسة الضغط قبل قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو في بروكسل.

وبعث ترامب برسالة إلى سبع من دول الحلف، بينها ألمانيا، لتذكيرها بالتزامها تخصيص 2% من إجمالي ناتجها القومي للإنفاق العسكري بحلول عام 2024. وينتقد ترامب بانتظام الميزانية التي تخصصها الدول الاوروبية في الحلف للنفقات العسكرية والتي يعتبرها غير كافية.

وأعلنت ألمانيا التي توترت علاقاتها مع واشنطن في الأشهر الأخيرة أنها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام.

ومن بين الخيارات التي ناقشها ترامب، بحسب الصحيفة، نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن التقييم الذي تجريه وزارة الدفاع الامريكية لا يزال يُبحث على مستوى داخلي.

ونفى المتحدث باسم البنتاغون اريك باون أي فكرة حول الانسحاب، مشيرا إلى أن الوزارة "تستعرض بانتظام وضع القوات وكلفة" انتشارها.

واضاف "لا نزال ملتزمين مع (المانيا) حليفتنا في حلف شمال الاطلسي ومع الناتو"، لكنّ ترامب اعتبر خلال حملته الانتخابية أن حلف الأطلسي بات "متقادما".