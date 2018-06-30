ترامب يقع ضحية مقلب من الممثل الكوميدي جون ميلينديز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضحية لمقلب من ممثل كوميدي أجرى مكالمة هاتفية معه منتحلا شخصية سيناتور بالكونغرس.

وانتحل الممثل الكوميدي، جون ميلينديز، شخصية السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وكشف المقدم الفكاهي أنه اتصل بالبيت الأبيض مدعيا أنه أحد معاوني السيناتور بعد أن ترك رقم هاتفه، وفي نهاية المطاف رُبط الاتصال بالرئيس الأمريكي.

ورد متحدث باسم البيت الأبيض: "في بعض الأحيان قنوات الاتصال بالرئيس مفتوحة جدا، وأخطاء من هذا القبيل واردة".

والسيناتور مينينديز من الحزب الديمقراطي المعارض عن ولاية نيوجيرسي، ويقود حملات منذ وقت طويل لتعديل قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

وتعرضت حكومة ترامب لانتقادات شديدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود مع المكسيك.

وسجل الممثل الكوميدي المحادثة التي أجراها مع ترامب ونشرها على الإنترنت، السبت، لافتا إلى أن اتصاله مع ترامب جرى، الخميس الماضي، أثناء وجود الأخير على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

وفي المحادثة يبدو أن ترامب يهنئ السيناتور مينينديز بتبرئته من قضية رشوة عام 2017.

وكان مينينديز واجه اتهامات بـ"قبول هدايا وتبرعات مالية لحملته من طبيب عيون في فلوريدا مقابل التأثير على المسؤولين الحكوميين لخدمة مصالح الطبيب المذكور في قطاع الطب والصحة".

وعندما تواصل البيت الأبيض مع مكتب السيناتور مينينديز حول المكالمة الذي ظن ترامب أنه أجراها معه، استغرب موظفو السيناتور.

واختتم الممثل حديثه قائلاً إن "فريق ترامب كان يمكنهم بسهولة كشفه لو أنهم فقط سألوه عن الحزب الذي ينتمي إليه السيناتور مينينديز أو من أي ولاية ينحدر؛ لأنني لا أعرف الإجابة عن ذلك، ولكنهم لم يسألوا".