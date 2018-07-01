9 إصابات من المهاجرين في حادث طعن بمجمع سكني غرب الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص، في حادث طعن، داخل مجمع سكني تقيم فيه عائلات مهاجرين، بولاية أيداهو شمالي غربي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن شرطة الولاية قولها إنه تم إلقاء القبض على مشتبه في ضلوعه في الحادثة التي وقعت ليلة السبت في مدينة بويز أيداهو .

وقال بيل بونز، مدير شرطة بويز إنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة، مشيرًا أن حالات بعضهم خطيرة.

وأضاف: "في هذه اللحظة، ليس لدينا أية خسائر في الأرواح، لكن كما قلت الإصابات خطيرة جدًا".

وأوضح المسؤول أن الشرطة لم تتوصل بعد إلى الدافع وراء عملية الطعن، إلا أن الشرطة احتجزت شابًا يبلغ من العمر 30 عامًا.

ولفت بونز إلى أن الشرطة عثرت على الضحايا في مرأب للسيارات، وداخل المجمع السكني.

فيما قال شهود عيان إن منفذ الهجوم فرّ إلى جهة غير معلومة.