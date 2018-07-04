مقتل 16 شخص جراء موجة حر ضربت مناطق في كندا

ذكر مسؤولون كنديون، الأربعاء، أن 16 شخصًا لقوا مصرعهم جراء موجة حر ضربت البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت شبكة "سي بي سي" الكندية (حكومية)، عن مسؤولين (لم تسمهم)، إن الحصيلة المؤكدة للضحايا بلغت 11 شخصًا في "مونتريال"، و5 في منطقة "إيسترن تاونشيبس"، منذ أمس الثلاثاء.

وبدأت موجة الحر يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي لم تشهده منذ عقود، حسب المصدر نفسه.

وبلغ متوسط الحرارة الأربعاء 34 درجة مئوية في مونتريال مع تخطي نسبة الرطوبة 40%، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

ومنذ الجمعة الماضي ارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية مع ارتفاع كبير لنسبة الرطوبة.