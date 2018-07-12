ترامب يهدد بالانسحاب من الناتو بسبب خلافات حول الإنفاق الدفاعي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخروج بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم إيفاء الدول الأعضاء بتعهداتهم حيال النفقات الدفاعية للحلف.

وقالت وكالة (د ب أ) الألمانية، أنّ ترامب هدد بخروج بلاده من الناتو، في حال عدم زيادة حجم الإنفاق الدفاعي للناتو.

وبحسب مصادر في الناتو، فإنّ زعماء الدول الأعضاء أبدوا استياءهم من تصعيد الرئيس الأمريكي، الأمر الذي أدّى إلى توقف اجتماع زعماء الناتو الاستثنائي مع أوكرانيا وجورجيا، لفترة قصيرة.

وقبيل الاجتماع الاستثنائي، طالب ترامب في تغريدة على تويتر، الدول الأعضاء، بالوفاء فورًا بتعهداتهم حول الإنفاق الدفاعي، والبالغ حجمه 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.