القضاء الأميركي يتهم 12 ضابطاستخبارات روسي بقرصنة الحزب الديموقراطي

أعلن نائب وزير العدل الأميركي، رود روزينشتاين، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

ويأتي ذلك قبل ثلاثة ايام من اللقاء المقرر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وصرح روزينشتاين للصحافيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016" بما في ذلك قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات.

وأضاف أن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".

واضاف ان احد هؤلاء اضافة الى المتهم الثاني عشر متهمان بالتامر لاختراق اجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في ادارة الانتخابات".

وقال روزينشتاين انه اطلع ترامب على لائحة الاتهام. ويزور ترامب بريطانيا حاليا ومن المقرر ان يلتقي بوتين في هلسنكي الاثنين.