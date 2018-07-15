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لأول مرة.. ترامب يصف الاتحاد الأوروبي بأنه عدو للولايات المتحدة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
لأول مرة.. ترامب يصف الاتحاد الأوروبي بأنه عدو للولايات المتحدة

في تصريح هو الأول من نوعه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي "عدواً" للولايات المتحدة، إلى جانب روسيا والصين، في تصعيد غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وبروكسل.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس تم بثها عشية قمته المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي أن كلاً من روسيا والاتحاد الأوروبي والصين "أعداؤنا".

وأوضح: "أعتقد ان لدينا كثيرا من الاعداء. اعتقد ان الاتحاد الاوروبي عدو بسبب ما يفعلونه بنا في التجارة (...) روسيا هي عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصادي، بالتأكيد هي عدو. لكن هذا لا يعني انهم سيئون، هذا لا يعني شيئا. هذا يعني انهم منافسون".

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