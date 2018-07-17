الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة روسية بتهمة العمالة للكرملين

ألقت السلطات الأميركية القبض على سيدة روسيّة بتهمة التآمر لصالح روسيا "من خلال إقامة علاقات مع أميركيين واختراق منظمات صاحبة نفوذ في السياسة الأميركية".

يأتي ذلك بعد ساعات من قمة الرئيسين بوتين وترامب الذي رفض في ختام اللقاء إدانة موسكو في قضية التدخّل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيان أن مارييا بوتينا البالغة من العمر 29 عاما اعتُقلت في واشنطن السبت ومثُلت أمام المحكمة الاثنين.

وأضافت أنّ بوتينا متهمة بالتآمر والعمل عميلة لروسيا.

وقد دخلت بوتينا الولايات المتحدة عام 2016 للدراسة في الجامعة الأميركية في العاصمة الفدرالية، وهي متهمة بالعمل بين عامي 2015 و2017 لصالح مسؤول كبير في الحكومة الروسية عرّفت عنه الصحافة الأميركية بأنه ألكساندر تورشين.

وهو سياسي ومصرفي قريب من الرئيس بوتين ويخضع لعقوبات أميركية. وقد يكون تورشين أيضا "عضوا مدى الحياة" في الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق "إن آر إيه".

وفي أيار/مايو 2016، التقى تورشين الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حدث نظّمته "إن آر إيه".

ورجّحت الصحافة الأميركية أن تكون بوتينا أيضا عضوة في إحدى منظمات الأسلحة. وغالبًا ما تظهر هذه الشابة على الشبكات الاجتماعية حاملةً سلاحا بيدها. كما تم أيضا تصويرها مع الرئيس السابق لـ"إن آر إيه" ديفيد كين، ومع حاكم ويسكونسن سكوت ووكر.

وبحسب لائحة الاتهام، حاولت بوتينا وتورشين تطوير علاقات مع سياسيين أميركيين بهدف إنشاء "قنوات غير رسمية" للاتصالات يمكن "أن تستخدمها روسيا لاختراق جهاز صنع القرار الوطني".

ويأتي الإعلان عن توقيف بوتينا بعد ثلاثة ايام من توجيه المحقق الخاص روبرت مولر الاتهام الى 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب حملة هيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية في 2016.

ويحقق مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات وفي احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وقد نفى ترامب من جديد الاثنين حصول أي تواطؤ بين حملته والكرملين وبدا مقتنعا في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين في ختام قمتهما بالنفي الروسي لأي تدخل في الانتخابات الاميركية.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" ان بوتينا حاولت مرتين خلال الحملة الانتخابية في 2016 ترتيب لقاء بين ترامب وبوتين.

هذا وبوتينا متهمة من قبل مدعي عام مقاطعة كولومبيا وليس المحقق الخاص.