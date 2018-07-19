الاتحاد الأوروبي يثير غضب ترامب بفرضه غرامة قياسية على غوغل

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بشدة فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على شركة "غوغل" بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة "لقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا (...). لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".

وقد فرض الاتحاد الأوروبي الأربعاء غرامة قياسية بقيمة 4,3 مليار يورو على شركة غوغل بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد. حيث يتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والمستخدم من 80 في المئة من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في اوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بروكسل "لجأت غوغل الى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت".

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية.

وكان ترامب اعتبر ان الاتحاد الأوروبي "عدو" للولايات المتحدة على الصعيد التجاري.

هذا وقد قالت غوغل في بيان إنها ستستأنف القرار.

على صعيد آخر، لن تؤثر هذه الغرامة بالعملاق غوغل بالنظر إلى الفوائد التي يجنيها من موقعه. وغرامة 4.3 مليار دولار بالنسبة له أشبه بمخالفة سير حيث يتجاوز رقم أعمال الشركة السنوي 100 مليار دولار، وفق معهد السوق المفتوحة.