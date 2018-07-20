ترامب يجدد انتقاده لـالفدرالي ويتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة، منتقداً في الوقت نفسه الاحتياطي الفدرالي وسياسته النقدية، قائلاً إن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد.

وقال ترامب في تغريدة "تتلاعب الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالعملة بخفض معدلات الفائدة، في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوماً بعد يوم ما يؤثر على قدرتنا التنافسية". وأضاف: "كالعادة هذا غير عادل".

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه "لا يجب معاقبة الولايات المتحدة لأن أوضاعها جيدة جدا". وتابع: "رفع معدلات الفائدة يضر بكل ما حققناه حتى الآن".