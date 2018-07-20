ترامب ينتقد علناً سياسة الاحتياطي الفدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً الخميس السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، في موقف نادر يخرق الأعراف السائدة في الولايات المتحدة حيث التزم الرؤساء السابقون عدم التدخل في استقلال البنك المركزي.

وأدت تصريحات ترامب إلى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسواق المال في آسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة "سي ان بي سي" تُبث بالكامل الجمعة "لست راضيا" عن السياسة النقدية التي ترفع أسعار الفائدة تدريجياً "لكن في الوقت نفسه، أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل".

وبعدما اكد أنه اختار "رجلا جيدا جدا" لرئاسة الاحتياطي الفدرالي هو جيروم باول الذي عينه خلفا لجانيت يلين، قال ترامب إنه "ليس مسرورا" بسياسته النقدية. وقال "لأننا نشهد نموا، يريدون ان يرفعوا مرة اخرى أسعار الفائدة. لست راضيا عن ذلك".

وأدان الرئيس الأميركي ارتفاع سعر الدولار أيضا بسبب آفاق زيادة الفائدة والنزاعات التجارية. وقال: "انظروا الى سعر اليورو، انه يتراجع! الصين عملتها تنخفض سريعا. هذا يضعنا في وضع لا يخدم مصلحتنا".

وينوي الاحتياطي الفدرالي، الذي بدأ منذ سنتين عملية خروج من سياسة الفائدة المعدومة، ان يرفع معدل الفائدة الأساسي تدريجيا مرتين هذه السنة لتبلغ 2,50 بالمئة بدلا من 2 بالمئة حالياً.