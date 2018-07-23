روحاني وترامب يتبادلان رسائل تهديد شديدة اللهجة

وجه الرئيس الأميركي تهديداً شديد اللهجة لإيران محذراً حسن روحاني من تداعيات "لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

ففي رسالة مباشرة إلى روحاني كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على تويتر، الأحد، "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وجاء هذا الرد العنيف لدونالد ترامب بعد تصريحات نارية سابقة، أمس، وجهها حسن روحاني للولايات المتحدة حذر فيها ترامب من "اللعب بالنار" لأن النزاع مع إيران سيكون "أم المعارك".

وتابع دونالد ترامب رده الذي كتبه بالكامل بالأحرف الكبيرة "لم نعد دولة يمكن أن تسكت عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذرا".

وتذكر هذه التصريحات بالحرب الكلامية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل أن تخف حدتها ويعقد الزعيمان قمة تاريخية في 12 حزيران/يونيو الماضي.

ومنذ التقارب الأميركي الكوري الشمالي جعل ترامب إيران هدفه الأكبر. وجاءت تصريحاته الأحد بعد أن قال وزير خارجيته مايك بومبيو في كلمة أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا إن الولايات المتحدة لا تخشى فرض عقوبات على كبار قادة النظام الإيراني.

وكان روحاني قال الأحد في خطاب متلفز قبل كلمة بومبيو "لا يمكنك أن تحرض الشعب الإيراني على أمنه ومصالحه".

المزيد من العقوبات:

وكان روحاني جدد تحذيره بأن إيران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يعتبر خط شحن حيوي لإمدادات النفط العالمية. وقال مخاطبا ترامب "لقد ضمنا دائما أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".

وقال روحاني إن "السلام مع إيران سيكون أم كل سلام، والحرب مع إيران ستكون أم المعارك".

من جهته، قال بومبيو في كلمته أمام الجالية الإيرانية الأحد "لسنا خائفين من استهداف النظام على أعلى مستوى"، في إشارة الى العقوبات التي فرضتها واشنطن على آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تأمل أن تخفّض كل دول العالم وارداتها من النفط الإيراني إلى "أقرب نقطة ممكنة من الصفر" بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، محذرا من أنه في حال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات أميركية.

وأكد بومبيو أن "الأمر لن ينته" عند العقوبات التي فرضتها واشنطن في كانون الثاني/يناير على آية الله لاريجاني المتهم في نظرها بانتهاك حقوق الإنسان، وهدد بمزيد من العقوبات المالية.

وأضاف "يجب على القادة الإيرانيين، لا سيما أولئك الموجودون على رأس الحرس الثوري وفيلق القدس ان يدفعوا غاليا ثمن قرارتهم".

كما أعلن بومبيو أيضا تعزيز حملة الدعاية الأميركية التي تستهدف النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الحملة تقوم خصوصا على إطلاق قناة متعددة الوسائط (تلفزيون، إذاعة، صحافة رقمية ومواقع تواصل اجتماعي) باللغة الفارسية تبث على مدار الساعة "لكي يعرف الإيرانيون العاديون داخل إيران وفي العالم أجمع أن أميركا تقف إلى جانبهم".

واعتبر بومبيو الذي لطالما اتٌّهم بالترويج لفكرة ضرورة تغيير النظام في إيران، الأحد ان ما تريده بلاده هو ان "يغير النظام سلوكه بصورة كبيرة سواء في داخل البلاد ام على الساحة الدولية"، رافضا التمييز بين جناح متشدد وآخر معتدل في النظام الإيراني.