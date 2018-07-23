واشنطن: روسيا تدخلت في الانتخابات لكن دون تواطؤ ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، لكن دون تواطؤ من الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وأضافت ساندرز، "كما قال الرئيس(ترامب) في مناسبات عدة، نعتقد أن روسيا تدخلت في الانتخابات، لكن لا يوجد أي تواطؤ من ترامب".

وأشارت إلى أن "الرئيس كان قاسيا أكثر من أي رئيس آخر تجاه روسيا، وفرض عليها عدة عقوبات منذ وصوله إلى الرئاسة"،

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "تم الاتفاق خلال قمة هلسنكي التي جمعت بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على استمرار المباحثات بين مستشاري الأمن القومي في البلدين بخصوص مختلف القضايا التي تهم البلدين".

وخلال توضيحاتها لتغريدة نشرها ترامب أمس الأحد حول إيران، قالت ساندرز، إن "الهدف الأول للرئيس هو أن لا تحصل إيران على السلاح النووي وكذلك حماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت، "تغريدة ترامب جاءت ردا على عدد من التهديدات الإيرانية، وهدفنا هو أن لا تحصل إيران على السلاح النووي، وهذا الهدف يتشاركه معنا حلفاؤنا الأوروبيون".

وأمس الاثنين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الإيراني روحاني من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال ترامب في تغريده نشرها على تويتر "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها أحد من قبل سوى قلة عبر التاريخ".

وأضاف "لم نعد دولة تتهاون مع كلامكم المختل عن العنف والموت.. كن حذرا".

وفي وقت سابق اليوم هدد روحاني، نظيره الأمريكي بـ "عواقب وخيمة"، حال انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في 2015.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الحكومي "أقول لمن هم في البيت الأبيض، إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم، فإن الحكومة الإيرانية سترد بحزم"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية".