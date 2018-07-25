تأجيل القمة المقبلة بين ترامب وبوتين حتى 2019

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمته المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في واشنطن، حتى العام 2019.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي، قوله في بيان إن سبب التأجيل هو تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأوضح بولتون: "الرئيس يرى أن الاجتماع الثنائي المقبل مع الرئيس بوتين يجب أن يحدث بعد انتهاء مطاردة الساحرة الروسية" (وهو الوصف الذي يطلقه ترامب على عملية التحقيق في مزاعم التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز بها).

وتابع: "لذا اتفقنا على أنه (الاجتماع) سيكون بعد مطلع العام(2019)".

والأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن ترامب أمر بولتون بدعوة بوتين إلى اجتماع في واشنطن، في الخريف.

جاء ذلك وسط رد فعل عنيف بشأن أداء ترامب في مؤتمر صحفي مع بوتين عقب قمة هلسنكي، واعترض العديد من أعضاء الكونغرس على اجتماعهم مرة أخرى في الخريف المقبل.