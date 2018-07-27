أطفال يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول لمطالبة ترامب بإعادة لم شمل أسر المهاجرين

تظاهر العشرات من الأطفال وأسرهم أمام وداخل مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة لم شمل عائلات المهاجرين الذين تم تفريق الآباء عن الأبناء على الحدود الأمريكية - المكسيكية.

ونشرت منظمة "Common Dreams" الحقوقية، التي نظمت فعاليات المظاهرة أمس الخميس، على موقعها الكتروني، صوراً للمتظاهرين الأطفال، وهم يحملون لافتات كتب عليها "أنا طفل".

كما قاموا بإنشاد أغان للأطفال خلال اعتصامهم داخل مبنى الكابيتول، بحسب المصدر نفسه.

وكان أمر قضائي أمريكي قد أعطى إدارة ترامب مهلة حتى نهاية أمس الخميس لإعادة شمل ألفين و500 طفل بعائلاتهم من غير الأمريكيين بعدما فصلتهم إدارة ترامب ضمن سياستها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها قامت باحترام المهلة القضائية وأعادت لم شمل حوالي ألف و500 طفل فوق سن الخامسة بذويهم، إلا أن مؤسسات حقوقية تقدر عدد الأطفال ممن لا يزالوا في قبضة السلطات بأكثر من 700 طفل.

وطبقاً للإدارة الأمريكية، لم يتم إطلاق سراح عدد من الأطفال نظراً لعدم وجود ذويهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه من تم إعادة لم شملهم قراراً إما بمغادرة البلاد سوياً كعائلة أو مغادرة الأبوين وترك الأطفال داخل الأراضي الأمريكية لخوض معركة طلب اللجوء بمفردهم.

ويعرف "ترامب" بمواقفه المناهضة للهجرة، خصوصا من الدول اللاتينية والإفريقية، حيث سبق له وصف الدول المصدرة للمهاجرين بأنها "حثالة"، وذلك في تصريحات تناقلتها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.