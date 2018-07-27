البيت الأبيض: ترامب منفتح على زيارة موسكو إذا تلقى دعوة رسمية

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منفتح على زيارة موسكو إذا تلقى دعوة رسمية".



جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، صدر اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه دعا نظيره الأمريكي، لزيارة موسكو.



وأورد بيان البيت الأبيض، أن "ترامب يتطلع إلى استقبال بوتين في واشنطن خلال العام المقبل".



وفي وقت سابق الجمعة، كشف بوتين، في تصريحات صحفية عقب انتهاء قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا: "دعوته (ترامب) إلى موسكو، وأنا مستعد لزيارة واشنطن، ولكن يجب تهيئة الظروف المناسبة"، دون ذكر توقيت الدعوة.



وأوضح بوتين، أن الرئيس الأمريكي يرغب في مواصلة اللقاءات المتبادلة.



وأشار إلى مواصلة الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلًا: "ترامب، يريد مواصلة اللقاءات المتبادلة، وأنا أريد ذلك أيضًا".



وقبل أيام، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون"، تأجيل ترامب قمته المقبلة مع بوتين في واشنطن، حتى 2019.

وقبل نحو أسبوعين، وجه المدّعي العام الأمريكي، اتهامات إلى 12 ضابطا من الاستخبارات الروسية، باختراق أنظمة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.



كما توصلت تقارير استخباراتية أمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى "ضلوع روسيا في التدخل بالانتخابات الأمريكية"، فيما ظل ترامب يستبعد هذا التدخل طوال أشهر.



وتنفي موسكو صحة اتهامها بالتدخل في الانتخابات التي انتهت بفوز الجمهوري ترامب على حساب منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.