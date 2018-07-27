حريق ريدينغ في كاليفورنيا خارج السيطرة: مقتل شخص، وإجلاء سكان

أعلنت السلطات المحلية في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية "مقتل شخص في حريق نشب في غابة شمال كاليفورنيا، ما دفع إلى إجلاء عدد من السكان"، موضحةً أنّ "الضحية هو سائق جرافة كان يكافح النيران".

ونشب الحريق في مدينة ريدينغ وعبر مجرى مياه مساء الخميس، ويستمرّ الحريق خارج سيطرة الاطفائيين.

من جهته، أشار المتحدث بإسم إدارة الغابات ومكافحة ​الحرائق​، سكوت ماكلين، إلى أنّ "النار تتنقّل بسرعة، ودفعت قوات الأمن إلى إجراء عمليات إجلاء بأسرع ما يمكن. هناك جرحى بين المدنيين والإطفائيين".

والحريق الّذي أطلق عليه إسم "كار" هو أحد الحرائق الكثيرة الّتي اندلعت في كاليفورنيا هذا الصيف، ودمّرت أكثر من 11 ألفًا و300 هكتار بينها اربعة آلاف يوم الخميس وحده.