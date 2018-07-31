قامت شركة إنشاءات كندية بفصل سائق لديها تعمد رش المارة بالمياه بولاية أوتاوا.

فبعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاحنة تحمل شعار شركة بلاك& ماكدونالد تسير في الشارع في يوم ممطر ويتعمد سائقها المرور بسرعة بجوار المارة حتى يغرقهم بالمياه، سارعت الشكة لنشر اعتذار عن الحادث على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك معلنة أنها أنهت عمل السائق لديها.

ولاقى تصرف الشركة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة أوتاوا صن عن مسؤول بالشرطة في الولاية أنه لن تتم ملاحقة السائق قضائياً وسيتم الاكتفاء بالعقاب الذي تعرض له.

شركة كندية تفصل سائق شاحنة تعمد رش المارة بالمياه



https://t.co/RyMXxAXZMU pic.twitter.com/HRUNfaas2r — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) July 31, 2018

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