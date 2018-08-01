أرباح "آبل" ترتفع بنسبة 17% خلال الربع الثالث من 2018

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام، بنسبة 17%؛ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 53.3 مليار دولار.



وقالت الشركة في بيان، نشرته اليوم، إن هذا الارتفاع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل زيادات في مبيعات أجهزة هواتف "آيفون" والخدمات عبر الإنترنت.



وانخفضت نسبة مبيعات أجهزة حواسب "ماك" بنسبة 13%، حسب البيان.



ولم يسجل أي تغير في مبيعات أجهزة "آيباد".



وبلغت مبيعات أجهزة "آيباد" 11.5 مليون جهاز خلال هذا الربع، أما بالنسبة لأجهزة هواتف "آيفون"، فقد بلغ عدد الوحدات التي تم بيعها 41.3 مليون وحدة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، ضمن بيان الأرباح: "نحن مسرورون بالإعلان عن أفضل أداء لشهر يونيو (حزيران) على الإطلاق، فقد تمكنا من زيادة أرباحنا".