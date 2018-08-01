المكسيك.. تحطم طائرة وعلى متنها 100 مسافر بُعيد إقلاعها

تحطمت طائرة بعد إقلاعها من مطار ولاية دورانغو في شمال المكسيك، ما أسفر عن إصابة 85 شخصا، في حين تضاربت الأقوال حول إن كانت الطائرة قد هبطت اضطراريا أم أنها تحطمت بُعيد إقلاعها.

المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي أليخاندرو كاردوزا قال إنه بحسب الحصيلة الأولية "قد يكون هناك 85 مصابا". وأوضح أن معظم الإصابات "طفيفة جدا"، مشيرا أيضا إلى وجود إصابات بالغة، مؤكدا عدم وفاة أحد.

ووفقا للسلطات المحلية، تم إدخال نحو 49 شخصا إلى المستشفيات، فيما استطاع آخرون العودة إلى منازلهم.

وأضاف كاردوزا أن الطائرة تأثرت بسوء الأحوال الجوية على الأرجح عند إقلاعها، وقد تكون حاولت القيام بهبوط اضطراري.

وتابع "النيران اندلعت إثر الهبوط الاضطراري (...) لكن لحسن الحظ ليس هناك على ما يبدو أشخاص أصيبوا بحروق".