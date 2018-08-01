ترامب: محادثاتنا مع إيران قد تكون قريباً جداً وقد لا تحدث أبداً

قال الرئيس الأميركي إن لديه "شعورا" بأن الإيرانيين سيتحدثون "قريبا جدا" مع الولايات المتحدة، مستدركاً أن ذلك قد لا يحدث إطلاقاً ايضاً.





وأضاف دونالد ترامب خلال خطاب ألقاه في فلوريدا الثلاثاء "آمل أن تسير الأمور بشكل جيّد بالنسبة إلى إيران. لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي (...) لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا... أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضا". وقد استغلّ الرئيس الأميركي الخطاب لكي يُذكّر مجددا بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي "المروّع" الذي وقّعته الدول العظمى مع إيران في العام 2015.

وكان وزير داخلية إيران عبد الرضا رحماني فضلي قد رفض في وقت سابق عرض الرئيس الأميركي إجراء حوار مع القادة الإيرانيين بقوله إن الولايات المتحدة "غير جديرة بالثقة"، في موقف عكس الكثير من التشكيك الذي لدى الإيرانيين إزاء الطرح الأميركي.

كذلك، نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي مطهري قوله إن "فكرة التفاوض لا يمكن تصورها. وستشكل إهانة".

وكان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني اعلن الثلاثاء أن أي محادثات مع الولايات المتحدة يجب ان تبدأ بخفض التصعيد والعودة الى الاتفاق النووي.