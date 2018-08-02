اتهامات أمريكية لروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات المقبلة

اتهم رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، روسيا، بمحاولة التدخل في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده عدد من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية في البيت الأبيض، اليوم الخميس.

وقال كوتس: "لا نزال نلاحظ محاولات لروسيا للتدخل في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال قرصنة المعطيات الخاصة بعدد من المرشحين وغيرها من المحاولات".

وأكد أن وكالات الاستخبارات تعمل على حماية الانتخابات.

وأضاف: "لقد أمرنا الرئيس (دونالد ترامب) أن نجعل مسألة حماية الانتخابات أولوية قصوى، ونقوم بمشاركة مختلف المعلومات والمعطيات بين مختلف وكالات الاستخبارات لأننا مدركون لهذه التهديدات".

وتابع: "فيما يخص (انتخابات رئاسة) 2016، لا يمكن إنكار أن روسيا تدخلت في الانتخابات، ونحن مدركون للخطر واستمرارها (بالتدخل)، وسنعمل على حماية الانتخابات".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "روسيا تدخلت في الانتخابات (الرئاسية) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الاعتماد على قراصنة إلكترونيين".

ورفض كوتس الإدلاء بتفاصيل أخرى حول التدخل الروسي، قائلا إنها "تفاصيل سرية".

وشدد على أن "روسيا عملت على تقويض قيمنا الديمقراطية".

ومنذ أكثر من عام يقود المحقق الخاص روبرت مولر، تحت إشراف نائب وزير العدل رود روزنشتاين، تحقيقًا حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (2016).

وتم في إطار ذلك التحقيق مع عدد من المسؤولين في حملة ترامب، كما تحقق عدد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية في القضية ذاتها.

ووجه الادعاء العام الأمريكي، اتهامات لـ12 ضابطا روسيا في الاستخبارات باختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وأكد الإدعاء، في 13 يوليو/ تموز المنصرم، أن المجموعة الروسية "تآمرت على اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بلجان الانتخابات الولائية وأمناء الدولة وشركات تزويد البرمجيات والتقنيات ذات الصلة بإدارة الانتخابات".