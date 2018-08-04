ترامب يسلم رده على رسالة كيم لوزير خارجيته

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رد الرئيس دونالد ترامب على الرسالة الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تم تسليمه إلى وزير خارجية كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت إن رد ترامب المكتوب جرى تسليمه لوزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في منتدى أمني آسيوي في سنغافورة اليوم السبت. وشارك كل من ري ووزير الخارجية مايك بومبيو في المنتدى، وتصافحا لفترة وجيزة ثم تبادلا دعابة في بداية الاجتماع.

وقالت نويرت إن رد ترامب سلمه سونغ كيم، السفير الأمريكي لدى الفلبين الذي كان يقود المفاوضات اللوجستية مع كوريا الشمالية بشأن تعهدها بنزع السلاح النووي.

ولم تتطرق نويرت إلى محتوى رسالة ترامب لكيم.

وكان البيت الأبيض قد صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن كيم أرسل رسالة جديدة إلى ترامب وأن الرئيس كتب ردا عليها.