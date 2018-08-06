ترامب يعيد فرض عقوبات على إيران ويخيرها بين العزلة الاقتصادية وتغيير سلوكها

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران، معبراً في الوقت نفسه عن "انفتاحه" على اتفاق نووي جديد مع طهران.

وبحسب القرار الجديد، فسيتم إعادة فرض عقوبات على القطاع البنكي الإيراني، كانت قد رفعت كجزء من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.

وأعلن ترامب في الوقت نفسه عن "انفتاحه" على اتفاق نووي جديد مع ايران، بشروط أشد من تلك التي تضمنها الاتفاق القديم.

وقال ترامب في بيان، إن سياسة الولايات المتحدة هي "فرض أقصى ضغط اقتصادي على البلاد (إيران)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف البيان، أنّ ترامب مستمر في رأيه أن "الاتفاق الدولي (مع إيران) عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة مروعة أحادية الجانب".

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي قوله: "الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية"؛ لافتا أن طهران استخدمت تلك النقود "في تغذية الصراع بالشرق الأوسط"، وفق المصدر ذاته.

في السياق، طالب ترامب جميع الدول بمعرفة أن النظام الإيراني يواجه خيارا واحدا، "إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار، وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية".

كما حذر ترامب الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، وقال إنهم "مهددون بعواقب وخيمة"، في ظل العقوبات التي أُعيد فرضها.