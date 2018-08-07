ترامب يهدد بوقف التعاملات التجارية مع أي طرف يتعاون مع إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستوقف تعاملاتها التجارية مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات.

وبدأ، اليوم، سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سنفرض الدفعة الثانية من العقوبات على إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي، على أن العقوبات التي تم فرضها على إيران، هي الأشد قسوة على الإطلاق.

واعتبارا من 4 نوفمبر المقبل، تبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناءً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التزامهم بحماية الشركات الأوروبية التي تجري نشاطات تجارية مشروعة مع إيران.