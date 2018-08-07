حملة لمقاطعة المنتجات الأمريكية في كندا

أطلق مستهلكون كنديون حملة لمقاطعة المنتجات الأمريكية، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات بلادهم.

وعلّق المستهلكون الداعمون لحملة المقاطعة لافتات داعمة للحملة على سيارات المراكز التجارية.

وقال المواطن الكندي "جارلاند كولسون " للصحافة المحلية، الاثنين، "أنا مستهلك أميل إلى شراء منتجات جيدة بشكل عام، وذات سعر منخفض".

وأضاف "ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، أقرب شريك تجاري إلى كندا، تحاول صفعنا على وجوهنا، مما جعلني أشتري المزيد من المنتجات الكندية في الأسابيع القليلة الماضية".

من جهتها قالت "تريسي مارتيل"، إنها ستقوم بعد الآن بإعداد الأطعمة بنفسها بالمنزل بدلا من شراء الأطعمة الجاهزة الأمريكية.

وأكدت أنها تخلت عن خطتها لزيارة الولايات المتحدة.