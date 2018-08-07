نيويورك تستضيف معرض "مسلمون ضحوا بحياتهم لإنقاذ يهود من المحرقة"

بمناسبة يوم المحرقة الذي يحتفل به اليهود في العالم، أقامت منظمة I Am Your Protector غير الربحية معرضاً في نيويورك لتسليط الضوء على المسلمين الذين مدوا يد العون لليهود وخاطروا بحياتهم لإنقاذ حياة هؤلاء خلال الحرب العالمية الثانية.

رغم أنه غالباً ما يتم تقديم الإسلام واليهودية كديانتين عدوتين، إلا أن رسالة المعرض هي تذكيرنا أنه مرت أوقات كثيرة كان فيها المسلمون واليهود متعاضدين.

ومن قصص الأبطال المسلمين هناك قصة خالد عبد الوهاب الذي آوى في بيته في تونس حوالي 20 يهوديا. وعبد الحسين سرداري، الدبلوماسي الإيراني الذي ساعد آلاف اليهود على الفرار من النازيين بمنحهم جوازات سفر.

ونقرأ في المعرض قصة عائلة بيلكوس، التي تعيش في ألبانيا وقد آوت الطفلة جوانا نيومن ووالدتها أثناء الاحتلال الألماني، حيث ادعوا أن المرأتين أقرباء لهم جاؤوا من ألمانيا.

تقول جوانا نيومن، وقد بلغت اليوم 86 من عمرها: "لقد خاطروا بحياتهم لإنقاذنا" وتضيف: "لو اكتشف الألمان أننا يهوديات، لقتلوا كل من كان في البيت (...) ما قام به هؤلاء الناس لم يقم به كثير من الأوروبيين. لقد قرروا وصمموا على إنقاذ اليهود".

ويقول المنظمون إن في المعرض 15 قصة لأناس فعلوا كل شيء في سبيل إنقاذ اليهود من الموت النازي، وذلك في ظروف غاية في الصعوبة.

مهناز أفريدي، الأستاذ الباكستاني مدير مركز مانهاتن لدراسات الهولوكوست، يقول إن القصص ذات مغزى قوي جداً، إذ تبرز جانباً مختلفاً من الإنسانية.

وقد سبق للمنظمة أن أقامت هذا المعرض في مقر الأمم المتحدة في جنيف، منذ بضعة أسابيع.