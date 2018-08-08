رشيدة طالب تطمح لتكون أول مسلمة في الكونغرس الأمريكي

فازت المشرعة السابقة في ولاية ميشيغن، رشيدة طالب، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الكونغرس الأمريكي، مما جعلها أول امرأة مسلمة يتم ترشيحها للمنصب.

ولم يشارك أي من المرشحين الجمهوريين أو المرشح الثالث في السباق التمهيدي أمس الثلاثاء عن الدائرة 13، مما يعني أن طالب قد فازت بالمقعد لخوض انتخابات نوفمبر.

وستأخذ طالب مكان السياسي الأمريكي جون كونيرز الذي خدم في المنصب منذ 1965، والذي تنحى في ديسمبر لأسباب صحية وسط تهم بالتحرش الجنسي.

يأتي فوز طالب في الوقت الذي يعمل فيه المسلمون الأمريكيون على مواجهة السياسات المناهضة للمسلمين وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره.