واشنطن تعلن نيتها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية "سكريبال"

ذكر إعلام أمريكي محلي أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية "استخدامها سلاحا كيميائيا" في واقعة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال، ببريطانيا، مارس/ آذار الماضي.

وكشفت وكالة "اسوشيتد بريس" أن "الإدارة الأمريكية تأكدت أن روسيا استعملت سلاحا كيميائيا في تسميم العميل الاستخباراتي سكريبال".

بدورها أفادت شبكة "ان بي سي نيوز" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وقع على قرار يقر بـ"انتهاك روسيا للقانون الدولي بتسميم سيرجي سكريبال وابنته في مارس الماضي".

وحسب الشبكة ذاتها، فإن العقوبات ستكون على شقين، الأول يحد من الصادرات الروسية خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

أما الشق الثاني، حسب ذات الشبكة، فيشمل خفض التمثيل الدبلوماسي مع روسيا وتعليق رحلات شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" نحو الولايات المتحدة، والحد من الصادرات والواردات مع روسيا.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.