الفيدرالي الأمريكي: رسوم ترامب ستخفض الصادرات أيضاً

حذر مجلس الاحتياط الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، من تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، على واردات بلاده من عدة دول، على صادرات وواردات البلاد ككل.

وجاء في بحث أجراه خبراء الفيدرالي، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مقتطفات منه، الاثنين، أن رسوم ترامب من شأنها "رفع التكاليف للشركات الأمريكية، وجعل المنتجات المحلية أقل قدرة على المنافسة عالميًا".

وأورد البحث، أن "النتيجة النهائية لذلك، هي تراجع الصادرات والواردات، ومن ثم عدم القدرة على تقليص العجز التجاري".

ويسعى ترامب إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي، ودائمًا ما يشير إلى أن رفع مستوى الرسوم على الواردات الأمريكية، يمكن أن يكون أحد السبل لتحقيق توازن تجاري.

وبلغ عجز التجارة الخارجية الأمريكية، 291 مليار دولار، خلال النصف الأول 2018 مسجلًا زيادة قدرها 7 بالمئة، مقارنة مع النصف الأول 2017.

وتشير النسبة، إلى أن عجز التجارة في العام الحالي، سيتجاوز الرقم القياسي المسجل خلال العام الأول من ولاية ترامب، وأنه سيبلغ رقمًا قياسيًا مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة.

وأثارت واشنطن غضب المجتمع الدولي أجمع، إثر فرضها رسومًا جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم على عدد من الدول.