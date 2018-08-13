عشرات النازيين الجدد يتظاهرون أمام البيت الأبيض والآلاف يحتجون ضدهم

شهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص المناهضين للعنصرية، رداً على أخرى نظمها عشرات اليمينيين المتطرفين، في الذكرى الأولى لحادث مدينة "شارلوتسفيل".

وفي 12 أغسطس/آب 2017، قُتلت امرأة (32 عاما) وأُصيب 19 آخرون، عندما دهس رجل بسيارة مجموعة كانت تحتج على مسيرة لعنصريين من القوميين البيض والنازين الجدد في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية، فيما أُصيب 15 آخرون في مناوشات بين الجانبين.

واحتشد آلاف الأشخاص في ميادين العاصمة واشنطن رفضًا للعنصرية، بينما شارك ما يقرب من 30 شخصاً فقط في مظاهرة نظمها اليمين المتطرف في المدينة.

وردد آلاف الأشخاص المناهضين للعنصرية واليمين المتطرف من فئات مختلفة في مظاهرتهم هتافات رافضة للعنصرية، ومنددة بالرئيس دونالد ترامب لإعطائه مساحة لظهور اليمينيين المتطرفين بالبلاد.

أما مظاهرة اليمينيين المتطرفين فنظمت وسط تدابير أمنية مشددة، تحت اسم "وحدوا اليمين-2"، مرت من أمام البيت الأبيض بواشنطن؛ لكنها لم تحظى باستجابة كبيرة إذ لم يشارك فيها سوى 30 شخصًا رغم الحديث عنها لعدة أيام في وسائل الإعلام المحلية.

ورقم 2 في اسم مظاهرة اليمينيين المتطرفين إشارة إلى أن هذه المظاهرة هي الثانية بعد تلك التي نظموها العام الماضي في شارلوتسفيل، وأعقبتها أعمال عنف طالت المناهضين للعنصرية.

وفسرت المشاركة الضعيفة في مظاهرة اليمينيين المتطرفين من قبل البعض بأن "اليمينيين المتطرفين منقسمون فيما بينهم".

وبعد وقوفهم لفترة أمام البيت الأبيض، توجه اليمينيون إلى إحدى الحدائق القريبة، وهم يرددون هتافات مناهضة للمهاجرين، ومؤيدة للعنصرية، فضلاً عن لافتات حوت عبارات تصب في ذات السياق.

وانتهت المظاهرتان دون وقوع أي أحداث تذكر، وأعلنت السلطات المحلية أن الجهات المعنية اتخذت العديد من التدابير الأمنية للحيلولة دون حدوث صدام بين الجانبين.