انتقاماً من زوجته.. أمريكي ينفذ هجوماً بالطائرة على بيته

بعد خلاف مع زوجته وانتقاماً منها، نفذ طيار أمريكي عملية انتحارية ضد بيته شخصياً، في مدينة "بايسون" التابعة لولاية "يوتا".

وأظهر مقطع مصور نشره موقع "ميرور" البريطاني، حطام طائرة بيضاء متفحمة، قال إنها تحطمت عند مدخل المنزل، ما تسبب في مقتل الطيار على الفور.

من جانبها، نقلت قناة "أي بي سي نيوز" الأسترالية عن الشرطة الأمريكية قولها إن "دوان يود، وهو طيار متمرس (47 عاما)، سرق طائرة ذات محرك خفيف من صاحب عمله، لتنفيذ مهمة انتحارية" لقتل زوجته.

وأضافت الشرطة أن "الطيار لقي حتفه على الفور، بينما لم تصب زوجته وابنه المتواجدين في المنزل بجراح خطيرة".

وذكر الرقيب نويمي ساندوفال من الشرطة الأمريكية أن "زوجته وطفلهما كانا حاضرين وقت الحادث، لكنهما لم يصابا بأي مكروه".

وتابع أنهما "تمكنا من الفرار خلال احتراق المنزل"

ووفق المصدر نفسه، أن الشرطة اعتقلت قبل 48 ساعة من وقوع الحادث، "يود" بتهمة "العنف الزوجي" قبل أن تطلق سراحه بكفالة.