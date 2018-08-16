ترامب يلغي الترخيص الأمني الممنوح للمدير السابق لـ "سي آي إيه"

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الترخيص الأمني الممنوح للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون برينان.

جاء ذلك في بيان للرئيس الأمريكي، الأربعاء، تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن.

وأوضحت ساندرز أن ترامب اتخذ هذا القرار بسبب سوء استخدام برينان لصلاحيات الاطلاع على معلومات سرية.

وقال ترامب في بيانه: "إنني أشغل منصب الرئيس، ولدي مسؤولية دستورية لحماية المعلومات السرية للبلاد، بما في ذلك التحكم في الوصول إلى تلك المعلومات".

وتابع قائلاً: "اليوم اتخذت قرار إلغاء الترخيص الأمني للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، إيفاءً لهذه المسؤولية".

وأوضح ترامب أنه يفكر أيضاً في سحب التراخيص الأمنية من جيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات الوطنية، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، ومايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي، وسالي ييتس نائبة وزير العدل الأمريكي السابق، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة.

وفي معرض تعليقه على قرار ترامب، قال برينان في تغريدة: "هذا الإجراء جزء من جهود ترامب لقمع حرية التعبير ومعاقبة منتقديه".

يجدر بالذكر أن جون برينان انتقد ترامب في عدة مناسبات، أبرزها بعد قمة هلسنكي التي جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو / تموز الماضي، حيث اتهم برينان ترامب بـ 'الخيانة'.