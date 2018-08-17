وزير الخارجية الأميركي: سنعمل على فرض احترام العقوبات الأميركية على طهران

شددت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها على أنها ستفرض "احترام العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد طهران، مع المجازفة بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بذلك".

وقد أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو تشكيل "فريق عمل حول إيران" للعمل على ذلك كما قال للصحافيين الخميس إن "مجموعة العمل ستكون بإدارة المبعوث الخاص لإيران براين هوك وسيكلف إدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران".

وصرح هوك أن الهدف هو فرض احترام الدول الأخرى للعقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعاد الرئيس الأميركي العمل بها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران القوى الدولية الكبرى.

وأوضح أن خلية العمل هذه "مصممة على القيام بجهد عالمي كبير ليغير النظام الإيراني سلوكه". وتابع "نريد العمل بشكل وثيق بالتزامن مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم" وقال هوك إن "هدفنا هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد الى الصفر بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر". مشدداً: "نحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية" على الدول التي لا تحترم العقوبات الأميركية.