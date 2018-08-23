ترامب يحذر من عزله بعد استعداد محاميه الشخصي للتعاون ضده

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات له اليوم الخميس، من أن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله، في سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن الذي انقلب ضده وأعلن استعداده للإدلاء بمعلومات حول ملف التدخل الروسي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس اند فريندس" التلفزيونية، بثت اليوم: "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وكان ترامب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهن تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الأميركية.

وكان محامي كوهن، لاني ديفيس، قد أعلن أن موكله يريد أن يقول من الآن فصاعداً الحقيقة فقط عن الرئيس، مضيفا أن "القمة المثيرة للجدل التي جمعت ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي كانت نقطة تحول مهمة جعلت من كوهين يقلق بشأن مستقبل بلادنا".

وكشف ديفيس أن موكله "لديه معرفة بمواضيع معينة يجب أن تكون موضع اهتمام لفريق مولر الذي يحقق في التدخل الروسي خلال انتخابات 2016".

وتوصل مايكل كوهين، أمس الثلاثاء، إلى صفقة مع المدعي العام الأمريكي، يقر بموجبها بارتكاب عدد من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال حملة ترامب الانتخابية، مقابل تخفيف الحكم.