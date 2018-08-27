ترامب يعطل إرسال تعزية بوفاة السيناتور ماكين باسم البيت الأبيض

تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب نص التعزية الذي كان يفترض بالبيت الأبيض المساهمة به في سجل التعازي الخاص بوفاة السيناتور جون ماكين.

الواقع أن النص كان جاهزاً منذ الإعلان عن توقف السيناتور عن العلاج.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست عن الناطقة باسم ترامب، سارة ساندرز، أن النص قد تم تحريره وهو يتحدث عن مآثر السيناتور، رئيس الأركان، ويثني على وطنيته وشجاعته.

لكن الرئيس الأمريكي قال، لحظة إرسال التعزية، إنه يرغب في التعزية بنفسه على تويتر.

لكن نص تعزية الرئيس على تويتر جاء مقتضباً جافاً.

وتضيف الصحيفة أن في ذلك إشارة إلى مدى كراهية الرجلين أحدهما للآخر، حتى بعد الموت.